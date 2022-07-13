ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Küresel piyasaların dikkatle izlediği ABD enflasyon verilerine saatler kaldı. Mayıs ayında 41 yılın zirvesine ulaşan enflasyon verileri için geri sayım başladı.
Her ay düzenli olarak açıklanan ABD enflasyon verileri küresel piyasaları etkilemesi sebebiyle dikkatle izleniyor.
Mayıs ayına ilişkin paylaşılan enflasyon rakamlarına göre ABD Enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
Mayıs ayında yüzde 1 artış gözlemlenen enflasyon rakamları ile aralık 1981’den bu yana en yüksek artış kaydedildi.
Amerikan Merkez Bankası (Fed) artan enflasyona yönelik faiz artırımına giderken haziran ayında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.
ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 13 Temmuz Çarşamba (bugün) saat 15.30'da açıklanacak.
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