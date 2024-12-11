ABD enflasyon verisi açıklandı: Kasımda beklenen artış gerçekleşti

Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 11.12.2024 - 17:13

Kasım ayında ABD'de enflasyon, piyasa beklentilerine paralel olarak aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,7 olarak kaydedildi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,7 yükseldi. Beklentiler aylık artışın yüzde 0,2, yıllık artışın ise yüzde 2,7 olması yönündeydi.

Ekim ayında ise tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 artmıştı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon, aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,3 yükseldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,2 artmasını bekliyordu.

Enerji fiyatları, aylık yüzde 0,2 artarken yıllık bazda yüzde 3,2 düştü. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 artış gösterdi.

Reel ortalama haftalık kazançlar ocakta yüzde 0,3 artış kaydetti.

ABD TÜFE verisi, piyasaların beklentilerini karşıladı ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterdi. Çekirdek TÜFE’deki direnç dikkat çekerken, piyasa bu sonuçları sınırlı pozitif ve DXY üzerinde sınırlı negatif bir etki olarak değerlendirdi. Gelecek hafta yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.