ABD'li General ziyaret etti: SDG/YPG'yi 'ortak' olarak niteledi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:06

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:06

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG ile görüşme yaptı.

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Today, Dec. 10, Gen. Kurilla visited U.S. military commanders and servicemembers, as well as our Defeat-ISIS partners, the Syrian Democratic Forces, at several bases in Syria. He received a… pic.twitter.com/rH0dUl5ECM — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 10, 2024

Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü "IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar" hakkında bilgi aldı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"General Kurilla bugün (10 Aralık) Suriye'deki çeşitli üslerde bulunan ABD'li askeri komutanlar ve askerlerin yanı sıra IŞİD'i yenilgiye uğratan ortaklarımız Suriye Demokratik Güçlerini ziyaret etti. Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik devam eden çabalar hakkında ilk elden bir değerlendirme aldı. USCENTCOM IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir."