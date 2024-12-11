ABD'li General ziyaret etti: SDG/YPG'yi 'ortak' olarak niteledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG ile görüştü.

ABD'li General ziyaret etti: SDG/YPG'yi 'ortak' olarak niteledi
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:06

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG ile görüşme yaptı.

 

Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü "IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar" hakkında bilgi aldı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"General Kurilla bugün (10 Aralık) Suriye'deki çeşitli üslerde bulunan ABD'li askeri komutanlar ve askerlerin yanı sıra IŞİD'i yenilgiye uğratan ortaklarımız Suriye Demokratik Güçlerini ziyaret etti. Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik devam eden çabalar hakkında ilk elden bir değerlendirme aldı. USCENTCOM IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir."


Etiketler: #ABD #suriye

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