ABD'li General ziyaret etti: SDG/YPG'yi 'ortak' olarak niteledi

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG ile görüşme yaptı.

Today, Dec. 10, Gen. Kurilla visited U.S. military commanders and servicemembers, as well as our Defeat-ISIS partners, the Syrian Democratic Forces, at several bases in Syria. He received a… pic.twitter.com/rH0dUl5ECM