ABD basınından Esad iddiası: Rusya'ya kaçışı nasıl organize edildi?

Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:02

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:02

Suriye'de HTŞ'nin başını çektiği silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin yankıları tüm dünyada devam ediyor.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre, Rusya, Baas rejimini desteklemek için daha fazla bir şey yapamayacağı sonucuna vardığında bile müttefiki Beşar Esad'ı kurtarmak için harekete geçtiği belirtildi.

Kremlin'e yakın ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus istihbarat servisinin Esad yönetimine yönelik artan tehdidi neden çok geç olana kadar fark etmediğini öğrenmek istediğini söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç kaynağa göre, Rusya, Esad'ı HTŞ'nin başını çektiği silahlı gruplara karşı mücadeleyi kaybedeceği konusunda ikna etti ve derhal ayrılması halinde kendisine ve ailesine güvenli geçiş teklif etti.

"RUS İSTİHBARATÇILAR ORGANİZE ETTİ"

Kaynaklar, Esad'ın Rusya'ya kaçışını, Rus istihbarat ajanlarının organize ettiğini ve Esad'ı Suriye'deki hava üssünden uçurduklarını ileri sürdü.

Kaynaklar ayrıca, uçağın transponderinin takip edilmemek için kapatıldığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN ESAD'A SIĞINMA HAKKI

TASS'ın, Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esad'a sığınma hakkı sağladığı belirtildi.

Esad ve ailesinin, Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının “insani gerekçelerle” sağlandığı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad'a sığınma hakkı sağlama kararını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini söyledi.

Peskov, “Esad'ın nerede olduğuna gelince, söyleyecek bir şeyim yok. Genel olarak yaşananlar muhtemelen tüm dünyayı şaşırttı ve bu durumda biz de bir istisna değiliz” diye konuştu.