ABD enflasyonu kriptoları hareketlendirdi! Bitcoin haftayı pozitif kapatmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:53

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:53

Bu haftada genel iyimserliğin sebebi nispeten FTX kaynaklı gelişmeler olurken dün ABD enflasyonunun beklentiye kısmen paralel gelerek sürpriz yapmaması ve çekirdek enflasyonun beklenti dahilinde gerçekleşmesi Bitcoin’in art arda dört gündür yükselmesini sağladı. Kripto para piyasa değeri tekrar 1,05 trilyon doların üzerine çıkarken altcoinlerin büyük bölümünde yükseliş gözlendi.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak'ın aktardığına göre, çarşamba günü belirttiğimiz gibi FTX tarafında olumlu gelişmeler olsa da kripto paraların satışına yönelik endişe hakimdi. İlgili mahkeme dün yaptığı açıklamayla müşteri bakiyelerinin iadesi için FTX borsasının kripto para satışı yapmasına onay verdi.

Böylece FTX’in haftada 100 milyon dolarlık token satışı yapabileceği ve bazı durumlarda 200 milyon dolara kadar yükseltebileceği açıklandı. Ancak bu satış tehlikesi şu anda piyasada bir baskı oluşturmuyor ve piyasanın bu beklentiyi satın aldığı ve fiyatlandığı belirtiliyor.

Makro veri bakımından Fed kararları ile enflasyon verileri Bitcoin’i en çok etkileyen veriler olarak öne çıkarken dün ABD’de ağustos ayı çekirdek enflasyon verisinin beklentilere paralel yüzde 4,3 olarak gerçekleşmesi sonucu Eylül ayı Fed toplantısında faizlerin sabit tutulması bekleniyor. Son olarak ise kasım ayında 1 faiz artışı gerçekleştirerek faiz artırım döngüsünün sonuna gelinmesi düşünülüyor. Dolayısıyla bu gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalardaki genel iyimserlik kripto para piyasalarına da yansıdı. Risk iştahının arttığı görülüyor.

Bu gelişmelerle birlikte son olarak da OXT, SPELL, AXS ve BADGER günün en çok yükselen kripto paraları oldular.



