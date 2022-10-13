Son Dakika: ABD enflasyonu yine beklentinin üzerinde
ABD enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon beklentileri aşarak yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE'de artış devam ediyor.
Piyasaların dikkatle takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. Buna göre enflasyon beklentileri aşarak yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE ise yüzde 8.2 olarak gerçekleşti.
Çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,6 ile yüzde 0,4 olan beklentilerin üzerine çıktı. Yıllık çekirdek enflasyon Eylül'de yüzde 6,5 beklentiye karşın yüzde 6,6 açıklandı. Gıda endeksi aylık yüzde 0.8 artarak yükselmeye devam etti.
Enflasyon verileri sonrası dolar güçlenirken, piaysalar ise düşüşe geçti.
BEKLENENDEN YAVAŞ DÜŞÜYOR
Enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu belirtiyor. Enflasyon hedefi uzun vadeli yüzde 2 ancak veriler bu oranın oldukça üzerinde. Son dönemde enflasyon verilerinin genel olarak beklentilerin üzerinde geliyor ve buna bağlı olarak enflasyon tahmin edilenden daha yavaş düşüyor.
FED FAİZİNDE 75 BAZ PUAN BEKLENTİSİ
Verinin açıklanmasının ardından Fed'in Kasım'da 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmaya başladı.
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