ABD eylül ayı enflasyonu açıklandı: Piyasaların gözü bu verideydi...

ABD’de eylül ayında yıllık enflasyon oranı beklentilerin altında kalan bir artışla yüzde 3’e yükseldi. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda faiz indirimlerine devam etme olasılığını güçlendirdi.

Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, tüketici fiyat endeksi ağustostaki yüzde 2,9 seviyesinden yükselse de Bloomberg anketinde yer alan ekonomistlerin yüzde 3,1’lik beklentisinin gerisinde kaldı.

FED FAİZ İNDİRİMİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Verilerin açıklanmasının, hükümetin kapanması nedeniyle geciktiği belirtilirken, Fed’in Salı ve Çarşamba günkü toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin neredeyse kesin olduğu değerlendiriliyor.

Eylül ayında faizleri çeyrek puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çeken Fed, daha fazla indirime işaret etmişti. Ancak kurul üyeleri, işgücü piyasasındaki yavaşlamayı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken faiz indirimlerinin hızı konusunda farklı görüşler taşıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesinden bu yana faizleri hızlı şekilde düşürmesi yönündeki siyasi baskıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.