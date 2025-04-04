ABD gümrük vergileri Türkiye'nin yararına mı? Rekabet ayrıntısı...

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:46

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:46

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki etkinlikte, 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzaladı.

Bu kararnameyle, ABD'nin birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen tarifeler uygulanmaya başlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirildi.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu.

Trump'ın, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi de duyurması, dünya otomotiv pazarında endişeleri artırdı.

'REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAK'

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye baz seviyede ek gümrük vergisi uygulamasının, daha yüksek vergiye tabi ülkelere kıyasla ABD'ye ihracatta rekabet avantajı sağlayacağını belirterek, "Bu oranlar otomotiv üretiminde kullanılan bazı parçalar için geçerli olacak olup, bir kısım tedarik sanayi açısından göreceli bir avantaj oluşması beklenebilir. Motorlu taşıtlar için ise daha önce açıklanmış olan ilave gümrük vergileri geçerli olup, dün açıklanan yeni vergiler motorlu taşıtları kapsamıyor. Bugün itibarıyla devreye giren motorlu taşıtlara yönelik yüzde 25 ilave gümrük vergisinin tüm ülkelere eşit olarak uygulanacağı anlaşılıyor. Yapılan açıklamada ana komponentlere yönelik yüzde 25 ilave gümrük vergisinin ise tüm ülkeler için mayıs ayında yürürlüğe gireceği anlaşılıyor" diye konuştu.

Eroldu, 5 Nisan'da yürürlüğe girecek Türkiye için yüzde 10’luk ek gümrük vergisinin, AB için yüzde 20 olarak uygulanacağını hatırlatarak, bu oranların otomotiv üretiminde kullanılan bazı parçalar için geçerli olacağını ve bazı tedarik sanayi ürünlerinde göreceli bir avantaj sağlayacağını belirtti.

Eroldu, şunları kaydetti:

"Motorlu kara taşıtları ve ana komponentler için tüm ülkelere getirilen yüzde 25 ilave gümrük vergisi ABD'ye ihracatta ülkeler arası rekabetçilikte bir değişim yaratmayacak. Ancak ithal üretim girdilerinde ve ithal araçlarda oluşacak maliyet artışı ABD'de araç fiyatlarında artışa, talep daralmasına ve karlılıklarda azalmaya sebebiyet verecek. İlerleyen dönemde diğer ülkelerin ABD'ye yönelik alması olası tedbirler sebebiyle otomotiv ürünlerinin fiyatlarında artış olması beklenebilir. Uzun vadede ise ABD'de yatırım kararlarını destekleyici etki yaratılması söz konusu olabilir. Alınan kararlar ile oluşturulan koruma duvarları ABD otomotiv sanayinin rekabetçiliğini ve ihracatını olumsuz yönde de etkileyecek."