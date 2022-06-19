ABD Hazine Bakanı'ndan çarpıcı öngörü: 'Enflasyonun hızı önümüzdeki aylarda düşecek'

19 Haziran 2022 Pazar, 17:48

ABC'ye konuşan Yellen, ABD'de enflasyonun kabul edilemez şekilde yüksek olduğunu, bunun kısmen Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklandığını söyledi. ABD'de enflasyonun yerel değil küresel gelişmelerden etkilendiğini vurgulayan Yellen, önümüzdeki aylarda enflasyonun hızının düşeceğini ifade etti.

Yellen, ekonomik aktiviteye ilişkin olarak tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini, ülkede resesyonun kaçınılmaz olmadığını belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Yellen, son dönemde gündeme gelen Çin tarifelerine de değindi. Bakan Yellen, bir önceki başkan Donald Trump döneminden kalan tariflerin hiçbir stratejik amaca hizmet etmediğini söyledi.

RESESYON ÖNLENEBİLİR

ABD'de 40 yılın zirve seviyelerinde seyreden enflasyon ve Fed'in enflasyonla mücadele için başlattığı agresif sıkılaşma döngüsü ülkede resesyon endişelerini artırırken, ABD Başkanı Joe Biden resesyonun kaçınılmaz olmadığını söylemişti.

Geçen hafta AP ile bir röportaj gerçekleştiren Biden, Hazine Bakanı Janet Yellen ve diğer danışmanlarının 15 ay önce kabul edilen salgının ekonomik etkileriyle mücadele planının enflasyon üzerinde marjinal bir etkisi olabileceğini belirttiğini ancak kendisinin böyle düşünmediğini ifade etmişti.

Biden röportajda sıklıkla bu planın alternatifinin daha derin bir ekonomik bozulma ve daha ağır bir toparlanma olduğunu söyledi.

Biden, "Yellen paketin enflasyon üzerinde marjinal bir etkisi olabileceğini söyledi. Enflasyon üzerinde paketin marjinal, ikincil etkileri olup olmadığını tartışabilirsiniz. Ben etkisi olduğunu düşünmüyorum. Birçok ekonomist de etkisi olduğunu düşünmüyor. Fakat paketin enflasyon yarattığı düşüncesi tuhaf" diye konuşmuştu.

ABD'de resesyon endişeleri Fed'in 28 yılın en sert faiz artışının ardından yükselmeye başladı.

Wall Street kurumları sıkılaşma sürecinin ekonomik aktiviteye olumsuz etkisi olacağı görüşünde.

Wells Fargo 2023 ortalarında ılımlı bir resesyon yaşanacağını öngördü. Banka enflasyonun tüketicilerin alım gücünü azaltacağını ve Fed'in enflasyonla mücadele etmek için adım atacağını, dolayısıyla bu durumun ekonomiyi resesyona sürükleyeceğini ifade etti.