ABD ile AB arasında ticarette kritik dönemeç: Gümrük vergisi pazarlıkları sürüyor!

Avrupalı yetkililer, ABD ile Avrupa Birliği arasında yapılacak ticaret anlaşmasında “karşılıklı” gümrük vergilerinin temel oranının yüzde 10 olması konusunda giderek daha fazla uzlaşıyor. Beş kaynağa göre, müzakerelerde bu oranın altına inmek zorlukla karşılanıyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ MÜZAKERELERİ ETKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ortaklarına yönelik geniş kapsamlı gümrük vergileri açıklaması ve ABD’nin AB ile olan mal ticareti açığını azaltma isteği, karşılıklı gümrük tarifelerinin tartışılmasına yol açtı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, karşılıklı vergilerde yüzde 10’luk taban oranın altına inilmesini kabul etmedi.

Avrupalı kaynaklar, AB’nin hala bu oranın daha düşük olması için baskı yaptığını belirtse de bir AB yetkilisi, “Yüzde 10 yapışkan bir konu. Onlara baskı yapıyoruz ama şimdi gelir elde ediyorlar” ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak da yüzde 10’un temel oran olarak kabul edilmediğini, ancak değiştirilmesinin ya da kaldırılmasının zor olduğunu vurguladı.

ABD-AVRUPA ARASINDA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump’ın gümrük vergilerini artırma kararının Avrupalı liderleri müzakere konusunda daha istekli hale getirdiğini açıkladı. Trump, Avrupa’ya çelik ve alüminyumda yüzde 50, otomobillerde yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor. AB ise 9 Temmuz öncesi bir anlaşma sağlamaya çalışıyor; aksi halde vergiler bazı ürünlerde yüzde 50’ye çıkabilir.

ABD ile ticaret açığı veren AB, gümrük vergilerinden önemli ölçüde gelir kaybı yaşayacak. Trump, kapsamlı vergi indirimi ve harcamaları finanse etmek için gümrük gelirlerini kullanmayı planlıyor ve Washington, dijital hizmet vergileri, sürdürülebilirlik raporlama kuralları, LNG satışları ve gıda standartları gibi konuları da müzakerelere dahil etmeye çalışıyor.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre nisan ayında net gümrük vergileri geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı.