ABD-İngiltere arasında ticaret hamlesi: Gümrük indirimi anlaşması açıklandı!

ABD, İngiltere’den yapılan bazı ithalatlarda gümrük tarifelerini resmen düşürdü. Anlaşma kapsamında İngiltere’den ithal edilen uçak ve parçaları gibi havacılık ürünlerine uygulanan vergiler kaldırıldı. İngiliz otomobillerine yönelik yıllık 100.000 araçlık yüzde 10 gümrük vergili kota uygulaması da yeniden teyit edildi.

ÇELİK VE ALÜMİNYUMDA MUAFİYET ŞARTLI

Beyaz Saray, İngiltere’den ithal edilen çelik ve alüminyum için yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinden muaf tutulacak bir kota sistemi uygulamayı planlıyor. Ancak bu muafiyet, İngiltere’nin üretim zincirleri ve güvenlik standartları konusunda garanti sunmasına bağlı olacak. Kota seviyesini ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick belirleyecek.

TİCARETTE İLK ANLAŞMA İNGİLTERE İLE

ABD’nin bu ay başında diğer ülkelere uyguladığı yüzde 50’ye varan tarifelerden muaf tutulan İngiltere, anlaşmanın 9 Temmuz’a kadar yürürlüğe girmemesi durumunda yüksek tarifelerle karşılaşabilirdi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı bu karar ile İngiltere, Trump yönetimiyle daha düşük tarifeler üzerinde anlaşmaya varan ilk ülke oldu.

SİYASİ MESAJLAR VE PROTOKOL DETAYLARI

Trump, anlaşmayı imzaladıktan sonra “İmzaladık ve bitti” diyerek belgeyi basına gösterdi ancak kısa süreli bir karışıklık yaşayıp anlaşmayı yanlışlıkla Avrupa Birliği ile yapılmış gibi tanıttı. Ardından düzeltme yaparak anlaşmanın İngiltere ile olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise anlaşmayı “Her iki ülke için de çok iyi bir gün, gerçek bir güç işareti” olarak değerlendirdi.

GIDA VE İLAÇTA DETAYLAR NETLEŞİYOR

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, iki ülkenin karşılıklı olarak 13.000 metrik ton sığır eti ithalatı konusunda anlaştığını açıkladı. Ancak bu ithalatın İngiltere’nin katı gıda güvenliği standartlarını karşılaması gerektiğini de vurguladı. Reynolds ayrıca, ilaç sektörüne yönelik olarak “önemli ölçüde tercihli sonuçlar” sağlanmasının hedeflendiğini ve ABD’nin 232. madde soruşturmalarına bağlı olarak ilaç sektörüne uygulanan ilave vergilerin kaldırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

GELECEKTEKİ TARİFE TEHDİTLERİNE KARŞI GÜVENCE

Trump, anlaşmanın İngiltere’yi gelecekteki tarifelere karşı koruyup korumayacağı sorusuna ise esprili bir yanıt verdi:

“Birleşik Krallık çok iyi korunuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onları seviyorum. Bu onların nihai koruması.”