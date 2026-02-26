ABD-İran savaşı çıkarsa altın fiyatları ne kadar olur? Dev bankadan 'ilk iki hafta' uyarısı!

Fransız bankası Natixis’in kıymetli metaller analisti Bernard Dahdah, yayımladığı son raporda geçmiş çatışma dönemlerini incelediklerini belirterek, ABD ile İran arasında yaşanabilecek bir gerilimin tırmanması halinde güvenli liman talebiyle altın fiyatlarının yüzde 15 artabileceğini ifade etti.

Dahdah, “Fiyat artışının büyük kısmı ilk birkaç hafta içinde gerçekleşecek. Sonrasında piyasa etkileri değerlendirip uyum sağladıkça fiyatların geri çekilmeye başlamasını bekliyoruz” dedi. Mevcut yatay seyir dikkate alındığında, olası bir saldırının başlamasından sonraki iki hafta içinde ons altının 5 bin 500–5 bin 800 dolar aralığına ulaşabileceğini öngördü.

Analist, ay başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert söylemlerini artırmasıyla altın fiyatlarının yeniden güç kazandığını belirtti. Jeopolitik belirsizlik geçen hafta fiyatları 5 bin doların üzerine taşırken, değerli metalin 5 bin 200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını kaydetti.

Çarşamba günü itibarıyla spot altın 5 bin 100 doların üzerine çıkarak günlük bazda yüzde 0,84 artış gösterdi. Ons altın 26 Şubat 2026 16.00 itibarıyla 5 bin 188 dolar seviyesinde seyrediyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ KALICI MI?

Dahdah, jeopolitik risklerin altın fiyatlarında yukarı yönlü potansiyel oluşturduğunu ancak güvenli liman talebinin genellikle oynak olduğunu ve kalıcı yükselişlere nadiren yol açtığını vurguladı. “Çatışma istikrara kavuştuğunda kazanımlar geri verilecektir. Bu süreç, çatışma daha uzun sürse bile birkaç gün ya da birkaç hafta içinde yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Natixis, olası bir çatışma senaryosunda Trump yönetiminin sınırlı operasyon yaklaşımını benimsemesini beklediğini ve Batı Asya’daki potansiyel krizin yaklaşık bir ay sürebileceğini öngördü. Dahdah, “Değerlendirmemize göre Trump yönetimi, Venezuela örneğinde olduğu gibi rejim yapısını ve güvenlik aygıtını koruyarak İran’daki uzlaşmaz üst düzey isimleri hedef almakla yetinmeyi tercih edecektir” dedi. Bunun, Irak ve Afganistan’da rejim ve orduların devrildiği Bush dönemi stratejisinden farklı olduğunu ifade etti.

Trump, salı günü yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında İran’ın Washington ile müzakere yürütürken nükleer programını yeniden canlandırmaya çalıştığını öne sürdü. Trump, geçen yıl düzenlenen ABD hava saldırısının İran’ın nükleer programını yok ettiğini savunarak, İranlı yetkililerin “yeniden kötü niyetli emellerinin peşinde olduğunu” söyledi. “Bir anlaşmaya varmak istiyorlar ancak şu gizli sözleri henüz duymadık; ‘Asla nükleer silaha sahip olmayacağız.’ Biz o programı yok ettik, şimdi yeniden başlatmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

İran ise nükleer programının tamamen barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın “hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyeceğini” belirtti.

Trump’ın Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in perşembe günü Cenevre’de İranlı yetkililerle yeni bir müzakere turu gerçekleştirmesi planlanıyor. Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde askeri seçenekleri değerlendirdiğini, ancak tercihinin anlaşmadan yana olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile CIA Direktörü John Ratcliffe’in da İran konusundaki gelişmeler hakkında Kongre’de üst düzey isimlere brifing verdiği bildirildi. Beyaz Saray’ın bölgedeki askeri yığınağının gerekçesine ilişkin açıklama taleplerinin arttığı ifade ediliyor.