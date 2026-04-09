ABD-İran savaşında en kârlı çıkan ülke hangisi oldu?

Deutsche Bank yetkilisi Jacky Tang, Çin’in dünyanın en büyük temiz teknoloji üreticisi olarak enerji dönüşümünde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Tang, Batı Asya ithalatına bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler için Çin’in güçlü bir tedarik merkezi haline geldiğini vurguladı.

ASYA ÜLKELERİNDE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Tang, Japonya, Güney Kore ve Hindistan başta olmak üzere büyük petrol ithalatçılarının enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bu dönüşüm sürecinde gerekli ekipmanların önemli bölümünün Çin’den sağlanacağı ifade edildi.

ENERJİ STRATEJİSİ İÇİN ZORLU SINAV

Bruegel düşünce kuruluşu, Çin’in İran’dan yaptığı petrol ithalatına bağımlılığının ülkenin enerji stratejisi açısından önemli bir sınav olduğunu değerlendirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KIRILGANLIĞI AZALTIYOR

Barclays Çin ekonomisi baş ekonomisti Jian Chang liderliğindeki ekip, 8 Nisan tarihli değerlendirmede, uzun yıllardır süren yenilenebilir enerji yatırımlarının ve elektrifikasyon sürecinin Çin’in enerji şoklarına karşı kırılganlığını azalttığını belirtti.

Ember verilerine göre, düşük karbonlu kaynaklar Çin’in elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu oran 10 yıl önce yaklaşık yüzde 25 seviyesindeydi.

ENERJİ ŞOKLARINA KARŞI DAHA DAYANIKLI YAPI

Lombard Odier CIO Office tarafından yayımlanan notta, Çin’in elektrifikasyon odaklı uzun vadeli stratejisinin ülkeyi enerji fiyatı şoklarına karşı daha dayanıklı hale getirdiği ifade edildi. Stratejik petrol rezervlerinin ise kısa vadede tampon görevi gördüğü aktarıldı.

TEMİZ ENERJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Jacky Tang, yenilenebilir enerji talebindeki artışla birlikte güçlü bilanço ve fiyatlama gücüne sahip şirketlerin öne çıkacağını belirtti.

Tang ayrıca, yatırım portföylerinde Çin hisselerinin genellikle yüzde 10-15’lik kısmının temiz enerji şirketlerinden oluştuğunu ifade etti.