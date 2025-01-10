ABD istihdam verileri öncesi piyasalar dalgalanıyor: Sterlin değer kaybediyor

Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:26

Güncelleme: 10.01.2025 - 14:26

Küresel piyasalarda, ABD istihdam verileri öncesinde hisse senetleri dalgalanırken, tahvil piyasasında ise hareketlilik artmış durumda. Özellikle İngiltere'deki borçlanma getirilerinin 16 yılın zirvesine ulaşmasının ardından sterlin, dördüncü gününde de değer kaybetti. Avrupa'da hisse senetleri, kazançlarını savunmacı sektörlerdeki kayıplarla dengelemeye çalışarak hafif negatif bölgede işlem gördü. ABD'de ise Nasdaq ve S&P 500 vadeli işlemleri düşüş gösterdi.

ABD DOLARI DEĞER KAZANABİLİR

Yatırımcılar, bu hafta artan dalgalanmaların ardından ABD’nin tarım dışı istihdam raporunu beklerken güçlü bir istihdam artışı tahvil getirilerinin zirve yapmasına ve dolayısıyla ABD dolarının yükselmesine yol açabilir. Analistler, istihdam artışının 150 binin altında kalması durumunda Hazine getirilerindeki artışın durabileceğini belirtiyor. 10 yıllık Hazine tahvilleri, 13 ayın zirvesine çıkarken doların da değer kazanmasına yol açtı.

ASYA PİYASALARINDA VOLATİLİTEYE ODAKLANILIYOR

Asya piyasalarında Japonya Nikkei endeksi düşüş gösterdi. Bununla birlikte, küresel tahvil getirilerindeki artışa ilişkin endişeler nedeniyle, yatırımcılar volatiliteye dikkat ediyor. VIX volatilite endeksi ise Avrupa işlemlerinde yatay seyretti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ TAHVİL GETİRİLERİNİ YÜKSELTTİ

Fed yetkililerinin faiz indirimi olasılığına yönelik açıklamaları piyasada sınırlı bir etki yaratmış olsa da uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesine neden olan başlıca faktörler arasında yer aldı. Hazine getirilerindeki artışla birlikte dolar altıncı haftalık yükselişini gerçekleştirdi.

Petrol fiyatları yükselirken, altın da haftalık artış gösterdi. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 77,81 dolara çıkarken, altın fiyatları yüzde 1,4 artarak 2 bin 677 dolara yaklaştı.