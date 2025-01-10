Sterlin'de riskler artıyor: Trump'ın açıklamaları doları güçlendiriyor

Sterlin/dolar kurunda alım-satım opsiyonları arasındaki farka işaret eden bir aylık risk reversal eksi 1,50'nin altına kadar geriledi.

Sterlin'de riskler artıyor: Trump'ın açıklamaları doları güçlendiriyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:23

Küresel piyasalarda Donald Trump'ın açıklamaları doların diğer para birimlerine yönelik güçlü pozisyonunu korurken, sterlin tarafında daha karamsar bir pozisyonlanma dikkat çekiyor.

Sterlin ile ilgili beklentilerde piyasa aktörlerinin daha temkinli olduğu izleniyor. Alım ve satım opsiyonları arasındaki farka işaret eden risk reversal aylık tarafta eksi 1,50'nin altına kadar gevşedi. Yaklaşık iki hafta önce bu gösterge 0,56 ile alım opsiyonları tarafındaydı.

Aynı gösterge üç aylık olarak bakıldığında ise eksi 1,71 olarak kaydedildi. Bu seviyeler son olarak Ocak 2023'te görülmüştü.



Etiketler: #sterlin #dolar #Donald Trump

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