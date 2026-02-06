ABD'li dev bankadan şaşırtan gümüş fiyatı tahmini!

Geçen hafta yüzde 18 değer kaybeden gümüş, son 15 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Bu hafta da yaklaşık yüzde 16 oranında gerileyen değerli metaldeki zayıf seyir, piyasalarda tedirginliği artırıyor.

RİSKTEN KAÇIŞ SATIŞLARI HIZLANDIRIYOR

Uzmanlar, küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasının gümüş üzerindeki baskıyı artırdığını vurguluyor. Hisse senetleri ve kripto varlıklarda yaşanan sert satışlar, yatırımcıların güvenli liman talebini altın lehine değiştirirken gümüşten uzaklaşmasına neden oluyor. Analistler, altının görece daha dayanıklı kaldığını, gümüşün ise riskten kaçış dönemlerinde çok daha sert satışlara maruz kaldığını belirtiyor.

JP MORGAN’DAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

JP Morgan yayımladığı notta, gümüşün yüksek değerlemesinin riskli dönemlerde sert düzeltmelere yol açtığını ifade etti. Banka, kısa vadede 75–80 dolar bandında güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026 yılında ise gümüşün 90 dolar seviyesine doğru toparlanabileceğini öngörüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistlere göre gümüşteki sert satış dalgasının arkasında birkaç temel gelişme bulunuyor:

ABD’de Fed başkanlığı için Kevin Warsh isminin gündeme gelmesi doların güçlenmesine neden oldu ve bu durum değerli metaller üzerinde baskı yarattı.

İran ile ABD arasındaki gerilimin geçici olarak yumuşaması güvenli liman talebini azalttı.

Küresel risk algısındaki bozulma, altın ve gümüşte satışları derinleştirdi.

Uzmanlar, gümüşteki yüksek volatilitenin kısa vadede sürebileceğini, ancak orta vadede toparlanma potansiyelinin devam ettiğini ifade ediyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Gümüşte yaşanan sert düşüş, yatırımcıları daha temkinli pozisyon almaya yönlendiriyor. JP Morgan gibi büyük finans kuruluşlarının tahminleri, belirsizliğin arttığı bu dönemde piyasa beklentileri açısından yakından izleniyor.