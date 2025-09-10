ABD'li dev bankadan Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini!

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2025 sonunda yüzde 37’ye, 2026 sonunda ise yüzde 26’ya kademeli olarak düşürmesini bekliyor.

OVP TOPARLANMAYI DESTEKLEYECEK

Kurum, Türkiye ziyaretinin ardından yayımladığı raporda, açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile makro politikaların istikrarını koruyarak ekonomik şoklara karşı direnç sağlanacağını vurguladı. Para ve maliye politikalarında beklenen sürekliliğin ekonomideki toparlanmayı destekleyeceği ifade edildi.

Morgan Stanley, OVP’nin enflasyonla mücadeleyi desteklemek için büyümede ılımlılık ve kademeli mali konsolidasyon öngördüğünü belirtti. Kamu tarafından belirlenen ücret ve fiyatların enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirileceği taahhüdüne dikkat çekildi. Kurum, 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren gözlemlenen mali ayarlamanın iç talep uyumu ve gelecekteki dezenflasyon için umut verici olduğunu ifade etti.

DÖVİZ TALEBİ SINIRLANABİLİR

TCMB’nin rezervler, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar açısından politika alanına sahip olduğunu belirten Morgan Stanley, böylece döviz istikrarının desteklenebileceğini ve yerleşiklerin döviz talebinin sınırlanabileceğini öngördü.

Kurum, enflasyonun gelecek yıl da devam edeceğini ancak iç talepteki direnç, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve yüksek beklentiler nedeniyle hedeflerin daha yavaş gerçekleşeceğini belirtti. Buna göre enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerilemesi öngörülüyor.

FAİZLER VE REEL GETİRİLER

Morgan Stanley, faiz indirimlerinin 2025 sonunda yüzde 37’ye, 2026 sonunda yüzde 26’ya kadar kademeli olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Kurum, reel faizlerin nispeten yüksek kalacağını vurguladı.

Yatırımcılar açısından TCMB’nin ihtiyatlı politikasıyla kısa vadeli dolar/TL işlemlerinin tercih edilebileceği belirtiliyor. Kurum, 1 yıllık OIS eğrisinin takip edileceğini, reform programının desteklenmesiyle ülke risk primlerinin yakın vadede sabit kalacağını öngörüyor. Açıklanan ihraçların eğrinin orta kısmında yoğunlaşması nedeniyle 10-30 yıllık eğride marjinal bir yataylaşma bekleniyor.