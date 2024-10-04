ABD limanları yeniden açıldı: Grevin ekonomik etkileri devam ediyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:30

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:30

ABD Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı limanları, liman işçileri ve liman işletmecilerinin sektörün yaklaşık yarım asırlık en büyük iş bırakma eylemini sona erdirmesiyle perşembe gecesi yeniden açılmaya başladı. Ancak grev sırasında oluşan kargo birikiminin temizlenmesi zaman alacak.

Grevin yatırımcıların beklediğinden daha erken sona ermesi navlun oranlarının yükselmesinin beklenmemesi nedeniyle cuma günü Asya'daki nakliye stoklarının canlılığını yitirmesine neden oldu. Grevin boşaltmayı engellemesi ve muzdan otomobil parçalarına kadar her şeyde kıtlık tehdidi yaratması sonucu üç gün boyunca en az 54 konteyner gemisi limanların dışında kuyruk oluşturdu.

International Longshoremen's Association (ILA) işçi sendikası ve United States Maritime Alliance liman işletmecileri, perşembe günü geç saatlerde anlaşmayı duyurarak grevin derhal sona erdiğini bildirdi. Kaynaklar altı yıl içinde yaklaşık yüzde 62'lik bir ücret artışı üzerinde anlaşıldığını ve ortalama ücretlerin saatte 39 dolardan yaklaşık 63 dolara yükseldiğini söyledi.

ASYA'DAKİ NAKLİYE ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Asya'daki denizcilik şirketlerinin hisseleri, grev süresince artan fiyat beklentilerinin sona ermesiyle birlikte ciddi oranda düştü. Japon Nippon Yusen, yüzde 9 değer kaybı yaşarken, Kawasaki Kisen yüzde 9,5 düştü. Güney Kore'de HMM, yüzde 6,6 düşüşle son üç haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Tayvan'daki şirketler de benzer oranlarda değer kaybetti.

EKONOMİYE ETKİLERİ

Grev, ABD ekonomisine günde yaklaşık 5 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen büyük bir ekonomik kayba yol açtı. Bu kayıplar, mal tedarikindeki gecikmeler nedeniyle perakendecilerin işleyişinde sorunlar yarattı ve özellikle Doğu Kıyısı'nda, limanların aksaklıkları nedeniyle kahve gibi temel gıda maddelerinde fiyat artışlarına sebep oldu. Perakendecilerin konteyner nakliye hacminin yaklaşık yarısını oluşturduğunu belirten eMarketer analisti Sky Canaves, Walmart, IKEA ve Home Depot'un Doğu ve Körfez Kıyısı limanlarına bağımlı olduğunu vurguladı.

Grev süresince yaşanan kargo birikimi, nakliye maliyetlerini artırırken, boşaltma sürecinin yeniden başlaması da kargo fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Perakendeciler işgücü ve malzeme tedarikinde yaşanan zorluklarla başa çıkmak için fiyatları artırmak zorunda kalabilir. Bu durum, enflasyonu tetikleyebilir ve tüketici harcamalarını olumsuz etkileyebilir.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Grev, ücretler konusunda varılan geçici bir anlaşmayla sona erdi. Ancak, iki taraf liman otomasyonunu da içeren diğer sorunları çözmeye devam edecek. Ulusal Perakende Federasyonu, grevin sona ermesinin ve limanların yeniden açılmasının ülke ekonomisi için iyi bir haber olduğunu açıkladı. "Nihai bir anlaşmaya ne kadar çabuk varırlarsa tüm Amerikalı aileler için o kadar iyi olacaktır" denildi.