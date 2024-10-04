Amerikalılar liman işçilerinin grevi nedeniyle tuvalet kağıdı raflarını boşalttı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:20

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:20

Tüketiciler, ABD genelindeki mağazaların tuvalet kağıdı raflarını boşaltırken, yetkililer, grevin tuvalet kağıdı ve şişe su gibi ürünlerin temininde büyük bir soruna neden olmayacağını belirtti.

Amerikan Orman ve Kağıt Derneği (AF&PA) Başkanı Heidi Brock, yaptığı açıklamada, mevcut liman grevine bağlanan "tuvalet kağıdı kıtlığı" haberlerinin farkında olduklarını ifade etti.

Üyelerinin ihracata devam edebilmeleri için Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile Birleşik Devletler Denizcilik İttifakını (USMX) greve hızla son vermeye çağıran Brock, bu tür ürünlerin tedarikinde grev kaynaklı herhangi bir olumsuzluk beklenmediğini belirtti.

Brock, ülkede tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve yüz temizleme mendili dahil kağıt ürünü talebinin yaklaşık yüzde 85'inin ABD'li üreticiler tarafından karşılandığına dikkati çekerek, "Kağıt mendil ürünleri yıl boyunca üretiliyor ve sevk ediliyor. AF&PA üyeleri bu temel ürünleri ABD'de üretmeye devam edecek ve ABD genelindeki raflara ulaşmalarını sağlamak için demir yolu ve kamyon kullanacak" bilgisini verdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Ülkenin doğu yakasındaki limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile işverenleri temsil eden Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı (USMX) tarafından yapılan ortak açıklamada, ücretler konusunda geçici bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeye ilişkin müzakerelere zaman tanımak amacıyla tarafların mevcut sözleşmeyi 15 Ocak 2025'e kadar uzatmayı ve çözülmemiş konuları müzakere etmek üzere pazarlık masasına dönmeyi kabul ettiği kaydedilen açıklamada, sözleşme kapsamındaki tüm çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, geçici anlaşmanın 6 yıl boyunca yaklaşık yüzde 61,5 oranında ücret artışına yönelik olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ülkenin doğusu ve güneyindeki limanlarında operasyonların yeniden başlaması için bir araya gelen ILA ve USMX'i tebrik etti.

Biden, "Bugün rekor ücret ve kolektif pazarlık sürecinin uzatılması konusunda varılan geçici anlaşma, güçlü bir sözleşmeye doğru kritik bir ilerlemeyi temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden ILA ile işverenleri temsil eden USMX arasındaki yeni sözleşme müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı.

İşçiler, 6 yıllık dönemde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ederken, Biden yönetimi yetkililerinin anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler bu oranı yüzde 50'de tutmuştu.

Sendika üyesi işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle salı günü greve başlamıştı.

Sendikanın 1977'den bu yana ilk kez başlattığı ve Maine'den Texas'a onlarca eyalette 36 limana yansıyan grev, sevkiyatları olumsuz etkilemişti.