ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan Bitcoin kararı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz hafta açıklaması beklenen Bitcoin ETF kararını bir süreliğine erteledi.

DHA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 00:00
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan Bitcoin kararı
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ABD’de uzun süredir reddedilen Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu (Bitcoin ETF) konusunda son dönemde yükselen iyimserlik, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) erteleme kararının ardından sekteye uğradı. 

Cathie Wood tarafından yönetilen Ark Investment’ın Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını geçtiğimiz hafta günü açıklaması beklenen Gary Gensler liderliğindeki düzenleyici, bir süredir artan Bitcoin ETF başvurularının birikmesinin ardından bir kovuşturma başlatılacağı gerekçesiyle kararı daha sonra duyuracağını açıkladı.

Ark Investment’ın yanı sıra, BlackRock gibi ünlü ve geleneksel portföy yönetimi şirketlerinin de Bitcoin ETF konusunda SEC’ye başvurması, haziran ortasında ‘yatırımcı iyimserliği’ni tetiklemiş ve Bitcoin’de yüzde 20’lik bir artış rallisini beraberinde getirmişti.


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