Bitcoin’de üç ayın en büyük günlük yükselişi gerçekleşti

Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:02

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:02

Dün 26 bin 680 dolar seviyelerinde olan Bitcoin akşam saatlerine doğru piyasadaki olumlu haber akışlarının etkisiyle birlikte hızlı yükseliş gösterdi. Bugün 29 bin dolara kadar çıkan Bitcoin günlük bazda yüzde 8 oranında değer kazandı. Bitcoin son 1 haftada ise yüzde 11'lik yükseliş yaşadı.

Önceki hafta SEC ve FED kaynaklı ciddi geri çekilmelerle 24.800 doları test eden Bitcoin, dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan BlackRock ve ardından bir başka fon yönetim devi olan Fidelity şirketlerinin spot Bitcoin ETF’i yapması piyasadaki algıyı bir anda pozitife çevirdi. 28.880 dolardan alıcı bulan Bitcoin için iki ana haber yükselişin öncüsü olarak öne çıkıyor.

Son derece esnek bir yapıya sahip ve gelişmelere en hızlı tepki veren piyasa olan kripto para piyasası bu gelişmeleri hızlıca satın alarak son dönemdeki hacimsiz ve durgun görünümüne güzel bir set çekmiş oldu.

Kripto para piyasasının son 24 saatini değerlendiren Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak “Perşembe gününden bu yana yüzde 16 yükselerek nisan ayından süre gelen düşüş eğilimine son veren Bitcoin, spot ETF başvuruları tam gaz devam ederken düşen kanalı yukarı doğru kırarak 29.000 dolara kadar ani bir yükseliş yaptı. Bu son üç ayın en büyük günlük yükselişi” ifadelerini kullandı.

BlackRock ifade ettiğimiz gibi dünyanın en büyük fon yönetim şirketi ve BlackRock’un başvuru yapması ‘bir ETF başvuru’ dalgası başlatabilir. Diğer bir sebep ise BlackRock’un başvurusunun ret almayacağı. Genel olarak “BlackRock ret alacağı bir başvuruyu yapmaz” görüşü hâkim ve bu sebepten olumlu beklentiler de satın alınıyor.

Diğer bir gelişme ise Bitcoin’e uzun zamandır yatırım yapan Grayscale şirketinin Bitcoin fonu olan GBTC’de çok ciddi hacim ve fiyat artışı mevcut. Üç günlük yükselişi yüzde 30’u aşan bu fondaki hareket şu anda BlackRock’un başvurusunun onaylanacağını fiyatlıyor. Onun onaylanması halinde ise GBTC’nin SEC’e yaptığı başvuru olumlu etkilenecek ve böylece GBTC de bir ETF’e dönüşecek.

Son üç ila beş gündeki yatırım fonlarındaki bu hareket Bitcoin fiyatına da öncülük etmiş gözüküyor. Kısa vadede görünümün bu sebepten olumlu olduğu görülüyor. Başvurunun onaylanması halinde yükselişin ivmesi daha da artabilir. Ancak ret gelmesi halinde sert geri çekilmelerin de görülebileceği akıllarda bulunması gereken önemli bir faktör.

Bitcoin fonlarında ve Bitcoin fiyatında yaşanan bu hareket altcoinlerde de toparlanmaya sebep oldu. Her ne kadar Bitcoin dominasyonu artmaya ve altcoinleri baskılamaya devam etse de güçlü ivme ve para girişleri KDA, BCH, LINA, FLOW ve PEPE gibi altcoinlerin yüzde 20 ila yüzde 30’luk yükseliş yaşamasına neden oldu.

Küresel makro görünümde gözler bugün FED başkanı Powell’ın kongrede yapacağı yarıyıl sunumunda olacak. Özellikle para politikasının geleceğe yönelik stratejileri konusunda verebileceği mesajlar ile ABD ekonomisinde yaşanabilecek resesyon riskleri konusundaki sinyaller dikkatle takip edilecek. Şahin konuşmalar kripto para piyasasında bir miktar ivme kaybına neden olabilir. Ancak gözler SEC ve ETF başvurularında olmaya kısa vadede devam edecek.