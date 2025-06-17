Haziran FED faiz kararı tarihi araştırması gündemdeki yerini aldı. Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki gerilim yükselirken küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın kritik para politikası kararına çevrildi. Peki, ABD Merkez Bankası (FED) Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı faiz kararı, 17-18 Haziran'daki PPK toplantısı ardından 18 Haziran günü saat 22:00'da duyurulacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed) faize yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre New York Fed Başkanı John Williams, fiyatlardaki dalgalanmaların belirsizliğinin sürmesine neden olduğu için Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarının sabit olduğunu ifade etti. Öte yandan ilerleyen aylarda da sürecin netleşebileceğini sözlerine ekledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de belirsizliklere dikat çekerek, bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklenilmesinin gerektiğini bildirdi.

Bunlara bağlı olarak Fed'in ilk faiz indirimini eylül ayı gibi yapması ve yıl içinde toplam 2 faiz indirimi gerçekleştirmesi beklenenler arasında yer alıyor.

Ayrıca ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile artarken, verinin barınma maliyetindeki artış öne çıktı.