ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 07:00

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) "Eylül 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimine yönelik günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintiyi bu yıl sonuna kadar uzatma kararının küresel petrol stoklarının azalmasına neden olacağı ve bu durumun yıl sonuna kadar petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının, yılın son çeyreğinde ortalama 93 dolar seviyesine ulaşacağı, ancak OPEC+ üretim kesintilerinin küresel petrol üretimini talebin altına kalmaya zorlayarak gelecek yıl petrol fiyatlarında yukarı yönlü risk oluşturacağı öngörülüyor.

BU YIL 84,46 DOLAR OLMASI BEKLENİYOR

Bu çerçevede, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl 84,46 dolar olması bekleniyor.

Bu rakam bir önceki raporda 82,62 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 79,65 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,79 dolar olarak öngörülmüştü.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 88,22 dolar, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 83,22 dolar olması bekleniyor.

Fiyatların gelecek yılın ilk çeyreğinde varil başına 90 doların üzerinde kalacağı ancak yılın geri kalanında ortalama 87 dolar olacağı hesaplanıyor.

Raporda, gelecek yıl küresel petrol stoklarında beklenen artışın büyük ölçüde petrol talebindeki gerileme, OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki artış ve Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim kesintilerinin sona ermesinden kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİ ARTACAK

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 780 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 910 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te 13 milyon 160 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl geçen yıla göre 1,2 milyon varil artarak günlük 101 milyon 180 bin varil, gelecek yıl da 102 milyon 880 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu artışın daha çok ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana’nın başı çektiği OPEC dışı ülkelerden geleceği, bu ülkelerin üretimlerini bu yıl günlük 2 milyon varil, gelecek yıl 1.3 milyon varil artıracağı hesaplanıyor. Böylece, OPEC dışı ülkelerin petrol üretiminin bu yıl 67 milyon 850 bin varil, gelecek yıl ise 69 milyon 120 bin varil olacağı hesaplanıyor.

OPEC ülkelerinde ise petrol üretiminin bu yıl geçen yıla göre 840 bin varil azalarak günlük 33 milyon 330 bin varil olacağı, gelecek yıl ise günlük 33 milyon 760 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 100 milyon 970 bin varil, gelecek yıl 102 milyon 330 bin varil olacağı öngörülüyor.

Tüketimdeki artışta en büyük payın Çin’in başı çektiği OECD dışı ülkeler kaynaklı olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu ülkelerin günlük petrol tüketimi bu yıl 55 milyon 170 bin varil iken gelecek yıl bu rakamın 56 milyon 560 bin varile çıkması bekleniyor.

OECD ülkelerinin günlük petrol tüketimi de bu yıl 45 milyon 800 bin varil olarak tahmin edilirken gelecek yıl 45 milyon 770 bin varile düşeceği öngörülüyor.