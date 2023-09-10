ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 07:00
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Abone Ol google-news

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2 Eylül-8 Eylül haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 513'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 78 azaldı.

Perşembe gününü 89,92 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 87,51 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 86,87 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


Player Alanı
ABD petrol sondaj

İlgili Haberler

ABD'nin Meksika Çıkmazı... İşgal yaklaşıyor mu?

ABD'nin Meksika Çıkmazı... İşgal yaklaşıyor mu?
ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu

ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu
ABD dahil 9 ülkeye açılmıştı: Getir’e 500 milyon dolarlık yatırım

ABD dahil 9 ülkeye açılmıştı: Getir’e 500 milyon dolarlık yatırım

En Çok Okunan Haberler