ABD Senatosunda dev vergi paketi: 3,3 trilyon dolarlık tartışma başladı!

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı vergi indirimi ve harcama tasarısını parti içi bölünmelerle mücadele ederek geçirmeye çalışıyor. Tasarı, yapay zekanın düzenlenmesine ilişkin 10 yıllık federal moratoryumun kaldırılmasını da içeriyor. Ancak borç tavanını 3,3 trilyon dolar artıracak yasa, hem partide hem de ülkede geniş tartışmalara yol açıyor.

BORÇ TAVANI VE POLİTİK TARTIŞMALAR

Senato’da 53-47 çoğunluğa sahip Cumhuriyetçiler, vergi indirimlerinin maliyetini dengelemek amacıyla bazı sosyal programlarda kesintiler öngören tasarıyı geçirmekte zorlanıyor. Tasarı, Medicaid ve gıda yardımı programlarını da etkileyerek düşük gelirli Amerikalılar için endişe yaratıyor. Demokratlar ise yasa tasarısının zenginlere orantısız fayda sağladığını savunuyor.

Yapay zekanın devlet düzenlemesinde 10 yıllık moratoryum kaldırılarak, inovasyonun desteklenmesi amaçlanıyor. Senato, yapay zekaya ilişkin düzenlemeleri hafifleten değişikliği 99-1 oyla kabul etti.

MUSK VE TRUMP ARASINDA GERİLİM

Trump ile Elon Musk arasında yaşanan gerilim de yasa sürecine yansıdı. Trump, Musk’ın şirketlerine sağlanan devlet sübvansiyonlarının gözden geçirilmesini önerirken, Musk sosyal medya üzerinden sert yanıtlar verdi. Bu çekişme, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin federal desteklerinin tartışılmasına yol açtı.

SOSYAL POLİTİKALARDA ÇATIŞMA

Tasarıda, Medicaid finansmanının kısıtlanması ve göçmenlik politikalarında sert önlemler yer alıyor. Demokratlar, sosyal kesintilere karşı çıkarken, bazı Cumhuriyetçiler de bu değişikliklere destek verdi. Ancak tasarı, Kongre’nin Temsilciler Meclisi’nde de zor bir süreçten geçecek.

YÜKSEK MAHKEME KARARI VE SOSYAL POLİTİKALAR

Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin bazı sosyal politikalarını engelleyen alt mahkeme tedbir kararlarının kapsamını daralttı. Bu karar, Trump’ın sosyal konulardaki girişimlerine daha fazla alan açarken, bazı dava süreçlerinin devam etmesine izin veriyor.

TRUMP’IN POLİTİK HEDEFLERİ

Trump, doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının elden geçirilmesi, mülteci yerleştirmelerinin askıya alınması ve cinsiyet geçişleriyle ilgili ameliyatların durdurulması gibi konuları öncelik olarak belirledi. Beyaz Saray, bu kararın ardından daha agresif sosyal politikalar izlemeyi planlıyor.

ABD Senatosu’ndaki bütçe ve vergi paketi, parti içi çekişmeler ve ülke genelinde geniş tartışmaların odağında. Tasarının kabulü, ABD’nin mali politikaları ve sosyal yapısı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratacak. Trump’ın seçim kampanyası ve Musk ile ilişkileri de bu sürecin siyasi boyutlarını şekillendiriyor.