ABD Temsilciler Meclisi Trump’a 'dur' dedi: Kanada’ya ek vergi kararı reddedildi!

ABD Temsilciler Meclisi, çarşamba günü yapılan oylamada Başkan Donald Trump’ın Kanada’ya uyguladığı gümrük tarifelerini onaylamayan tasarıya sınırlı farkla destek verdi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis’te kabul edilen karar, Trump ve parti yönetimine yönelik nadir itirazlardan biri olarak kayda geçti.

ULUSAL ACİL DURUM YETKİSİNE İTİRAZ

219’a karşı 211 oyla kabul edilen tasarı, Trump’ın Kanada mallarına cezai ticaret önlemleri getirmek için ilan ettiği ulusal acil durum yetkisini sona erdirmeyi amaçlıyor. Altı Cumhuriyetçi vekil, Demokratların tamamına yakınıyla birlikte tasarı lehine oy kullandı.

Cumhuriyetçilerin 218’e karşı 214 sandalyeyle dar çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi’nde oylama sembolik önem taşıyor. Tasarının, Cumhuriyetçilerin daha fazla sandalyeye sahip olduğu Senato’da da kabul edilme ihtimali bulunuyor. Senato daha önce iki kez Trump’ın Kanada’ya tarife uygulamasını engelleme yönünde oy kullanmıştı.

Bununla birlikte tasarının yasalaşması beklenmiyor. Trump’ın vetosu halinde kararın yürürlüğe girebilmesi için her iki kanatta da üçte iki çoğunluk gerekiyor. Cumhuriyetçilerin büyük bölümü ise Trump’ın politikalarına karşı çıkmaktan kaçınıyor.

Temsilciler Meclisi, söz konusu tasarıyı, Cumhuriyetçi liderlerin Trump’ın tarifelerine yönelik yasama girişimlerini engelleme çabasının üç Cumhuriyetçi vekilin Demokratlarla birlikte oy kullanması sonucu kıl payı başarısız olmasının ardından kabul etti.

KONGRE’DE MALİYET TARTIŞMASI

Kongre üyeleri, artan maliyetlerin ABD’li tüketiciler üzerindeki etkisi ile uluslararası ticaret yapan şirketlerin karşı karşıya kaldığı yük nedeniyle rahatsızlıklarını dile getiriyor.

Yale Budget Lab’in geçen ay yayımladığı analize göre, Trump yönetiminin tarifelerinin ABD’de hane başına yıllık ortalama maliyeti yaklaşık 1.400 dolar düzeyinde. Tarafsız Tax Foundation ise geçen hafta yayımladığı raporda, bu maliyetin 2025’te hane başına 1.000 dolar olacağını, bu yıl ise 1.300 dolara yükseleceğini öngördü.

“KANADA BİR TEHDİT DEĞİL”

Karar tasarısını sunan New York Temsilcisi Gregory Meeks, düzenlemenin Amerikan ailelerinin yaşam maliyetini düşürmeyi amaçladığını söyledi. Trump’ın Kanada’ya yönelik tarifeleri gerekçelendirirken öne sürdüğü uyuşturucu bağlantılı ulusal acil durum iddiasına da karşı çıkan Meeks, oylama öncesi yaptığı konuşmada, “Kanada bir tehdit değil. Kanada bizim dostumuzdur. Kanada bizim müttefikimizdir” ifadelerini kullandı.

Trump ise tarifelere karşı oy kullanan Cumhuriyetçilerin seçim döneminde “ciddi sonuçlarla” karşılaşacağını söyledi. Kanada’nın ticarette ABD’yi istismar ettiğini savunan Trump, sosyal medya paylaşımında, “Özellikle kuzey sınırımız söz konusu olduğunda, dünyada anlaşılması en zor ülkeler arasında yer alıyorlar” dedi.

TARİFE SAVAŞI VE FENTANİL GEREKÇESİ

Trump, Ocak 2025’te başlayan ikinci başkanlık döneminin ardından Kanada ile tarife savaşını başlatmıştı. Şubat 2025’te Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getiren Trump, ağustos ayında ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşması kapsamı dışında kalan tüm ürünlerde tarifeyi yüzde 35’e çıkaran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Bu adım, Trump yönetiminin Kanada’nın tehlikeli uyuşturucu fentanyl kaçakçılığını engellemede yetersiz kaldığı yönündeki iddiasına dayandırılmıştı. Ancak hem Kanada hükümeti hem de ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Kanada kaynaklı kaçakçılığın ABD’deki fentanil arzının yüzde 1’inden azını oluşturduğunu belirtiyor.