ABD tüketici güveninde düşüş kaydedildi
ABD'de tüketici güveni Nisan'da sınırlı biçimde düştü.
ABD'de Conference Board Tüketici Güveni nisanda 107.6'dan 107.3'e geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 108.2'ydi.
Cari koşullar endeksi 153.8'den 152.6'ya gerilerken beklentiler endeksi 76.7'den 77.2'ye çıktı.
Conference Board Kıdemli Yöneticisi Lynn Franco "Tüketici güveninin mart ayındaki sınırlı artış sonrası nisan ayında hafif geriledi. Cari koşullar endeksi düşüşe rağmen yüksek kaldı. Ukrayna'daki savaş ve yükselen fiyatlara rağmen beklentiler endeksi yükseldi. Bu durum, ekonominin ikinci çeyrek başlarında da büyümeye devam ettiğine işaret ediyor. Enflasyon ve Ukrayna'daki savaş ise tüketici güveninde aşağı yönlü risklere neden olacak" değerlendirmesini yaptı.
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