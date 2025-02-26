ABD'de bankacılık sektörünün kârı geçen yılın son çeyreğinde arttı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:10

ABD'de bankacılık sektörünün kârı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artışla 66,8 milyar dolara yükseldi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Açıklamada, 4 bin 487 ticari banka ve tasarruf kurumunun net kârının geçen yılın son çeyreğinde 66,8 milyar dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.

BANKALARIN KÂRI FAİZ ORANI İNDİRİMİ KAYNAKLI

Bankaların kârının, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3 arttığı kaydedilen açıklamada, söz konusu artışın faiz giderlerinin, gelirlerinden daha fazla düşmesine neden olan kısa vadeli faiz oranlarındaki son indirimlerden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün net kârının 2024 yılı genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 268,2 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.