ABD savaş gemisiyle çarpışan yük gemisi Bakırköy açıklarında!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:52

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:52

12 Şubat 23.30 sıralarında Mısır'ın Pord Said kantin yakınlarında "Nimitz" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın (CVN 75), Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken "Beşiktaş-M" isimli ticari yük gemisiyle çarpıştı.

"Beşiktaş-M" isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti'nin (DVIDS) internet sitesinde, USS Harry S. Truman gemisinin son halinin fotoğrafını paylaşarak, gövde kısmında hasar oluştuğu belirtti. Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu'nun resmi internet sitesi üzerinde yer alan açıklamada Truman gemisinin Yunanistan'a ulaştığı ve onarıma alındığı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ - M BAKIRKÖY AÇIKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın ardından soruşturma başlatan ABD Donanması, Kaptan Snowden'in görevden alınmasına karar verdi. Dün Bakırköy açıklarına gelen ve geceyi burada geçiren Beşiktaş-M isimli gemi bugün sabah saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkorleri eşliğinde Akdeniz'e doğru yola çıktı.