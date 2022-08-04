ABD'de dış ticaret açığı 6 ayın en düşük seviyesinde

04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:31

ABD'de dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 6.2 azalışla 79.6 milyar dolara inerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6.2 azalarak 79.6 milyar dolar oldu.

Beklenenden fazla düşüş göstererek Aralık 2021'den bu yana ilk kez 80 milyar doların altına inen dış ticaret açığının, bu dönemde 80,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Haziranda 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen dış ticaret açığı, mayısta 84.9 milyar seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkenin ihracatı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 260.8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, ithalatı yüzde 0,3 azalışla 340,4 milyar dolara geriledi.

TİCARET AÇIĞI ÇİN İLE ARTTI, KANADA İLE AZALDI

ABD'nin Çin ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Kanada ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Çin ile ticaret açığı, haziranda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 15 artarak 36,9 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11,9 milyar dolara gerilerken, ülkeden yapılan ithalat 48,8 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı ise haziranda yüzde 26 azalarak 7.3 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (17,6 milyar dolar), Vietnam (11,1 milyar dolar), Meksika (9,7 milyar dolar), İrlanda (6,1 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Hindistan (5,2 milyar dolar), Japonya (4,7 milyar dolar), Güney Kore (3,7 milyar dolar), Tayvan (3,6 milyar dolar), İtalya (3,5 milyar dolar), Malezya (3 milyar dolar), Suudi Arabistan (1,9 milyar dolar), Fransa (900 milyon dolar), İsrail (800 milyon dolar) ve İngiltere (400 milyon dolar) yer aldı.

Analistler, son verilerin, ticaretin üçüncü çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya devam edeceğine işaret ettiğini belirtti.