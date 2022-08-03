Son Dakika: Dış ticarette dev açık!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:50

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya'da temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilerde dış ticaret açığı dikkat çekti.

Bakan Muş'un aktardığı bilgilere göre temmuz'da 18.6 milyar dolar ihracat ve 29.1 milyar dolar ithalat yapıldı.

Buna göre dış ticaret açığı 10.5 milyar dolar oldu yani Türkiye'nin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 144 artış kaydetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 15,4 puan azalarak yüzde 63,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak yüzde 78,9 oldu.

Bakan Muş, dış ticaret açığındaki artışta Euro/dolar paritesinde yaşanılan harekete işaret ederek paritede Euro'nun değer kaybetmesinden Türkiye'nin olumsuz etkilendiğini söyledi.

5 ÜLKEYE YAPILAN İHRACATTA REKOR

Temmuz'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 17 sektör ihracatını artırdı.

Kimya sektörü 2.9 milyar dolar ile zirvede yer aldı. 52 il ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve İzmir oldu. Diyarbakır ise tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştı.

Aralarında Bulgaristan, Gürcistan ve Litvanya’nın da bulunduğu 5 ülkeye ihracatta bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1.47 dolara yükseldi.