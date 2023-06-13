ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4,0, aylık enflasyon ise yüzde 0,1 oldu. Yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.
Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasaların merakla beklediği ABD mayıs ayı enflasyon verileri yayımlandı.
Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0, bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 yükseldi.
Yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.
Piyasa beklentisi tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.2, yıllık olarak ise yüzde 4.1 artması yönündeydi.
Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 4.9 olarak açıklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- Merkez'in yeni başkanından dikkat çeken hamle
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Eski bakan hastaneye kaldırıldı!
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var
- Birleşik Kamu-İş'ten 'asgari ücret' çağrısı: Rakam verdi
- Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
- Hizbullah tepkisine ceza
- Fenerbahçe'de sürpriz veda paylaşımı!