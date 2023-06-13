ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4,0, aylık enflasyon ise yüzde 0,1 oldu. Yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:01
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
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Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasaların merakla beklediği ABD mayıs ayı enflasyon verileri yayımlandı.

Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0, bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 yükseldi.

Yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasa beklentisi tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.2, yıllık olarak ise yüzde 4.1 artması yönündeydi.

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 4.9 olarak açıklanmıştı.


ABD enflasyon rakam

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