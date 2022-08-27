ABD’de hisse senetleri Jackson Hole sonrası sert düştü

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:16

Jackson Hole Sempozyumu’nda para politikasını erken gevşetmeye karşı uyaran Powell, eylüldeki faiz kararının gelen verilere bağlı olacağını söyledi.

Powell’ın yaptığı konuşma sonrası tahvil getirileri yükselirken, hisse senetleri sert düşüş gösterdi. Diğer taraftan, ABD 2 yıllık tahvil faizi yükselişe geçti.

2023’TE FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİLERİ AZALDI



ABD Borsaları ise Jackson Hole Sempozyumu’nun ardından yönünü aşağıya çevirdi.

S&P 500 yüzde 1,55; Nasdaq 100 yüzde 1,92; Dow Jones Endeksi ise yüzde 1,22 düşüş gösterdi.

Powell'ın konuşması öncesi piyasalarda Fed’in Eylül toplantısında 50 ve 75 baz puan artış beklentisi yarı yarıyaydı. Konuşmanın ardından beklentiler yine bu civarda kalırken 2023’te faizde indirim beklentileri azaldı.