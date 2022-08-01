ABD'de imalat sanayi PMI düşük seviyede
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 0.4 puan azaldı.
S&P Global, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0.4 puan azalarak 52.3 değerine düştü.
Bu dönemde 2 yılın en düşük seviyesine gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi 52 değerini alması yönündeydi. İmalat sanayi büyümesindeki yavaşlamaya işaret eden endeks, haziranda 52.7 olmuştu.
2 YILIN ARDINDAN İLK KEZ DARALDI
ABD'de hizmet sektörü PMI de temmuzda geçen aya göre 5.7 puan azalarak 47'ye indi.
Söz konusu dönemde 26 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 52.6 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektöründeki beklenmedik daralmaya işaret eden endeks, haziranda 52.7 değerini almıştı.
İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise temmuzda aylık 4.8 puan azalarak 47.5 oldu.
Hizmet sektöründe olduğu gibi 26 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, ekonomik faaliyetin 2 yılın ardından ilk kez daraldığını gösterdi. Bileşik PMI, haziranda ise 52,3 olarak hesaplanmıştı.
Öncü veriler ekonomideki "endişe verici bozulmaya" işaret ediyor
Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, temmuz ayına ait öncü PMI verilerinin ekonomide endişe verici bir bozulmaya işaret ettiğini belirtti.
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