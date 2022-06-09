ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

09 Haziran 2022 Perşembe, 15:57

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 27 bin kişi artarak 229 bine çıktı. Beklentileri geride bırakan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 210 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 200 binden 202 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin artarak 215 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 28 Mayıs ile biten haftada değişim göstermeyerek 1 milyon 306 bin seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin geçen hafta yaşanan artışa rağmen hala sıkı iş gücü piyasasının işaretçisi olduğunu belirtti.