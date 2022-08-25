ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine azaldı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:32

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 243 bine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam eden işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 253 bin olması öngörülüyordu.

19 BİN KİŞİ AZALARAK 1 MİLYON 415 BİN SEVİYESİNE İNDİ

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 250 binden 245 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1 bin 500 artarak 247 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 13 Ağustos ile biten haftada 19 bin kişi azalarak 1 milyon 415 bin seviyesine geriledi.

Analistler, sıkı iş gücü piyasası koşullarının yavaşlayan ekonomide işten çıkarmaların etkisini sınırladığını belirtti.