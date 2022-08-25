ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine azaldı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Ağustos ile biten haftada 243 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 243 bine indi.
Piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam eden işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 253 bin olması öngörülüyordu.
19 BİN KİŞİ AZALARAK 1 MİLYON 415 BİN SEVİYESİNE İNDİ
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 250 binden 245 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1 bin 500 artarak 247 bine çıktı.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 13 Ağustos ile biten haftada 19 bin kişi azalarak 1 milyon 415 bin seviyesine geriledi.
Analistler, sıkı iş gücü piyasası koşullarının yavaşlayan ekonomide işten çıkarmaların etkisini sınırladığını belirtti.
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