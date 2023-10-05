ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de işsizlik sigortası maaşı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı geçen hafta ılımlı bir artış gösterdi, ancak beklentilerin gerisinde kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 30 Eylül'de sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanlarının sayısı 2 bin artarak mevsimsellikten arındırılmış 207.000'e yükseldiğini belirtti.
Reuters anketine katılan ekonomistler son hafta için 210 bin başvuru olacağını tahmin ediyorlardı.
İşe alımların bir göstergesi olan ilk hafta yardımlarının ardından yardım almaya devam kişi sayısı, 23 Eylül'de sona eren haftada 1.000 azalarak 1,664 milyona geriledi.
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