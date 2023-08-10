ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 16:00

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 230?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 29 Temmuz ile biten haftada ise 227,000 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.?

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 5 Ağustos ile biten haftada 231,000 seviyesine yükseldi.?

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 29 Temmuz ile biten haftada 1.684 milyon seviyesine geriledi.