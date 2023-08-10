Son dakika... TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı
Son dakika haberleri... TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı haziran ayında yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
Buna göre, İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 47,8 oldu.
Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.
GENÇ NUFÜSTA İŞSİZLİK ARTTI
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 oldu.
Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak tahmin edildi.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI AZALDI
İşgücü bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 52,9'a geriledi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,5 oldu.
Haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ YÜKSELDİ
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.
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