ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:14

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:14

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişilik artışla 217 bine yükseldi. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 210 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 210 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 210 bine çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Ekim ile biten haftada 35 bin bin kişi artarak 1 milyon 818 bine ulaşırken, nisan ayından bu yana en yüksek değer kaydedildi.

Analistler, tarihsel olarak sıkı seviyelerde kalmasına rağmen, ABD'de iş gücü piyasasının bir miktar yumuşama sürecinden geçtiğine işaret etti.