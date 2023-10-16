12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:42

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:42

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan 12. Kalkınma Planı bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ 17 BİN 554 DOLAR

12. Kalkınma Planı’na göre, 2028’de GSYH’nin 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

ENFLASYON, İŞSİZLİK VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Planda, enflasyonun 2028’de yüzde 4,7’ye düşürülmesi hedeflenirken, işsizliğin 2028’de yüzde 7,5’e düşürülmesi, 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise 12. Kalkınma Planı'na ilişkin yarın Plan ve Bütçe Komisyonunda ayrıntılı sunum yapacak.

2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, 23-24 Ekim tarihlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak.

2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları kapsamında 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturulmuş, bu kapsamda çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütülmüştü.