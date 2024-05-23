ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Mayıs ile biten haftada 215 bine geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:14
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya oranla 8 bin kişi azalarak 215 bine indi.

Piyasa beklentileri, başvuru sayısının 220 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi ise yukarı yönlü revize edilerek 222 binden 223 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1750 artışla 219 bin 750'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 11 Mayıs ile biten haftada 8 bin kişi artarak 1 milyon 794 bin oldu.


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