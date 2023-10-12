ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yatay seyretti

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:53

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:53

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artışla 209 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 210 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 207 binden 209 bine revize edildi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 30 Eylül ile biten haftada 30 bin kişi artarak 1 milyon 702 bine yükseldi.???????

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma döngüsüne karşı direncin arttığını ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için alan sağladığını gösterdiğini belirtti.