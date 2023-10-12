Son Dakika... ABD'de enflasyon açıklandı: Dolar, altın ve Euro'da son durum

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:42

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:52

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,7 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,6'ya ineceği yönündeydi.

Aylık bazda ise, tüketici fiyatlarında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde bir artış yaşandı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Çekirdek enflasyonda önceki artış oranı yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,5 artarken, yıllık düşüş hızı yüzde 0,5'e geldi. Gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,7 arttı.

Eylül ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

DOLAR, ALTIN VE EURO'DA SON DURUM

Verinin yayınlanmasının ardından Euro/dolar paritesi 1,06’nın altına indi ve 15.45 itibariyle 1,058 seviyesinde seyretti.

Altın fiyatları ise gün içi kazanımlarını geri verdi. Veri öncesi 1884 dolara kadar yükselen ons altın saat 15.45 itibariyle 1878 dolardan işlem gördü. Gram altın 1678 TL’den satıldı.

Bitcoin ise 26 bin 800 dolar seviyelerinde yatay seyretti.