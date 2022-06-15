ABD'de ithalat fiyatları mayısta beklentilerin altında kaldı
ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.
ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.
ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 2,8 yükselerek tahminleri aştı.
Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. Endeks, nisanda ise yüzde 0,4'lük artış kaydetmişti.
İthalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,7 yükseldi.
Ülkede ihracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 2,8 arttı. Bu dönemde beklentileri aşan ihracat fiyat endeksindeki artışın, yüzde 1,3 olması tahmin ediliyordu. Endeks, nisanda ayında da yüzde 0,8 artmıştı.
İhracat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,9 ile rekor seviyede yükseliş kaydetti.
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