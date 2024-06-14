ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altında
ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,6 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, Aralık 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti.
Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi nisanda yüzde 0,9 yükselmişti.
Endeks, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi.
İhracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,6 düştü. Beklentiler ihracat fiyat endeksinin sabit kalması yönündeydi.
Aralık 2023'ten bu yana ilk kez düşen ihracat fiyat endeksi, nisan ayında yüzde 0,6 artmıştı.
Endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,6 artış kaydetti.
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