ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı
ABD ocak ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda 6,4'e geriledi. Piyasalar enflasyonun yüzde 6,2 olmasını bekliyordu. Aylık enflasyon ise beklentilere paralel olarak yüzde 0,5 oldu.
ABD ocak ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 6,4 olarak gerçekleşti.
Yıllık enflasyon geçen ayki yüzde 6,5’lik seviyesinden gerilemiş olsa da piyasaların beklentisi olan yüzde 6,2’den daha yüksek seyretti. ABD’de yıllık enflasyondaki gerileme serisi ise 7. ayına girdi.
ABD’de tüketici fiyatları ocakta önceki aya göre beklentilere paralel olarak yüzde 0,5 artış gösterdi.
Gıda ve enerji hariç fiyatlarda yıllık artış yüzde 5,6 ile yüzde 5,5’lik beklentinin biraz üzerinde gerçekleşirken, aylık artış ise yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Verinin yayımlanmasından önce 1852 dolar seviyelerinde olan ons altın fiyatı verinin ardından 1870 dolara kadar yükseldi. Ons altın sonrasında 1863 dolardan işlem gördü. Gram altın ise buna paralel olarak 1129 TL’ye yükseldi.
Verinin yayımlanmasından önce 1,0737 seviyesinde olan Euro/Dolar paritesi de hafif yükselerek 1,0777 seviyesinden işlem gördü. Bitcoin ise yatay seyrederek 21 bin 750 dolar seviyelerinde işlem gördü.
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