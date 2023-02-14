ABD Savunma Bakanı Austin'den Türkiye'ye başsağlığı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.
ABD Savunma Bakanı Austin, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmaya Türkiye'de meydana gelen depremlere değinerek başladı.
Suriye'yi de etkileyen depremlerin yol açtığı trajik can kayıplarından dolayı başsağlığı diledi.
Austin, "ABD, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için acil şekilde Türk müttefiklerimiz ve diğerleriyle çalışmaya devam edecek" dedi.
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