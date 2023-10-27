ABD'de mal ticareti açığı eylülde arttı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 07:00

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayı mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artışla 85,8 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 86,2 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticaret açığı, ağustosta 84,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 2,9 artışla 174 milyar dolara, mal ithalatı yüzde 2,4 artarak 259,8 milyar dolara yükseldi.

Toptan eşya stokları eylülde değişim göstermedi, perakende stokları yüzde 0,9 artış kaydetti.