ABD'de mortgage faiz oranı 16 yılın zirvesine çıktı
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 6,52'den 6,75'e yükseldi.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,75 ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Ülkede ABD Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam ederken, borçlanma maliyetlerindeki artış konut piyasası üzerinde etkisini sürdürdü.
Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 30 Eylül ile biten hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 14,2 azaldı.
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,52'den 6,75'e yükseldi. Böylece, söz konusu faiz oranı 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,7'den 5,96'ya yükseldi.
MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage oranlarının geçen hafta yükselişini sürdürdüğünü ve buna bağlı olarak mortgage başvurularının 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.
Mevcut oranın geçen yıla kıyasla ikiye katladığına işaret eden Kan, sadece son 7 haftada 130 baz puan arttığını kaydetti.
Mortgage başvurularındaki düşüşte Ian Kasırgası'nın da etkili olduğunu aktaran Kan, kasırganın vurduğu Florida'da başvuruların yüzde 31 azaldığını bildirdi.
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